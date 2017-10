Eugen Teodorovici, monument de infatuare sau de prostie

Eugen Teodorovici a relansat scandalul diplomelor date de Academia SRI bagandu-se insa pe el insusi in buda.

Prezent in studioul televiziunii publice, Eugen Teodorovici a lasat intreaga asistenta cu gura cascata in momentul in care a afirmat ca este fericitul posesor al unei diplome postuniversitare emisa de Academia SRI fara a fi urmat vreun curs! ”Am o diploma de master sau ce este el, curs postuniversitar, unde nu am fost nici macar o data. Diploma mi s-a adus, nici macar n-am luat-o eu. Mi s-a dat, da, pur si simplu” – sunt afirmatiile halucinante facute de omul politic Eugen Teodorovici. Om hotarat, acesta a exclus posibilitatea vreunei interpretari repetand apasat: ”Este un curs postuniversitar, diploma a venit la finalul acelor trei luni de zile. La care, recunosc, eu n-am fost”. Dupa ce s-a autoincriminat, Teodorovici a pus traditionala bomboana pe coliva pe care singur si-a fiert-o. Intrebat de ce i-a dat Academia SRI diploma pentru un curs neurmat, politicianul a replicat cu o infatuare greu de egalat: ”Probabil ca merit!”. Gafa monumentala comisa de Eugen Teodorovici a obligat Academia SRI sa iasa si ea la rampa. Dupa ce a precizat ca politicianul a urmat intr-adevar un curs postuniversitar de 45 de zile (nu de trei luni!) ”dedicat civililor”, institutia a anuntat public ca s-a autosesizat si va cerceta conditiile in care a absolvit cursul civilul Teodorovici.