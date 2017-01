Este Nutella cancerigena?

Ferrero a lansat o campanie publicitara in apararea unuia dintre cele mai cunoscute produse ale grupului, crema tartinabila Nutella, dupa ce un raport al Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentelor (EFSA) a aratat ca aceasta contine ulei de palmier care da nastere unui compus cancerigen.

In mai anul trecut, EFSA a publicat un studiu conform caruia uleiul de palmier produce, in cantitati insemnate, o substanta potential carcinogena (GE) daca este incalzit la temperaturi de peste 200 grade Celsius. Autoritatea nu a recomandat insa oprirea consumului de ulei de palmier, declarand ca este nevoie de analize suplimentare pentru a determina gradul de risc. Urmare acestei dezvaluiri, mai multi retaileri italieni, printre care si Coop, cel mai mare lant de supermarketuri din Peninsula, au decis recent sa nu mai comercializeze Nutella. In replica, Ferrero a declarat ca uleiul folosit de companie pentru producerea cremei tartinabile este procesat la o temperatura sub 200 de grade Celsius si a insistat ca inlocuirea ingredientului ar crea un produs inferior. Grupul italian utilizeaza circa 185.000 de tone de ulei de palmier pe an pentru dulciurile sale. Inlocuirea uleiului de palmier ar avea si implicatii economice, avand in vedere ca este cel mai ieftin ulei vegetal de pe piata. In termeni anuali, Ferrero ar cheltui cu 8 pana la 22 milioane de dolari in plus cu achizitia altor uleiuri vegetale.