Erik Gulacs, baiatul mort alaturi de Dor Geta Popescu, va fi incinerat

Decizia luata de parintii lui Erik Gulacsi, alpinistul mort alaturi de Dor Geta Popescu in avalansa: baiatul va fi incinerat si cenusa aruncata de pe munte.

Erik Gulacsi, baiatul de 13 ani, care si-a pierdut viata in Masivul Retezat, va fi incinerat, iar cenusa lui va fi dusa in varful muntelui, acolo unde si-a gasit sfarsitul, a declarat familia acestuia. “Erik s-a stins facand ceea ce-i placea cel mai mult. Erik s-a stins pe muntele pe care-l iubea cel mai mult. Tot ce dorim este sa ne respectati decizia pe care noi trei am luat-o. De a-i darui posibilitatea sa ramana la inaltime pentru totdeauna. Posibilitatea ca fiecare particica a sa sa zboare lin pe deasupra muntilor”, este mesajul mamei lui Erik.

Geta Dor Popescu si Erik Gulacsi, cei doi copii campioni la alpinism, prinsi de avalansa din Muntii Retezat, au avut parte de o moarte violenta, au stabilit medicii legisti hunedoreni, care au finalizat autopsia celor doua cadavre. Trupul baiatului a fost ridicat deja de la Spitalul din Deva.