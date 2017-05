Erdogan vrea un mare summit cu UE

Un summit care, potrivit ministrului turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, va fi organizat dupa cel al NATO din perioada 24-25 mai de la Bruxelles.

Cavusoglu, care nu a indicat tema acestui summit, a adaugat ca nu ar fi ”just” sa se astepte un astfel de summit cu UE inaintea alegerilor legislative din septembrie din Germania, noteaza agentia Anatolia. Seful diplomatiei turce a facut aceste declaratii presei dupa ceremonia de re-adeziune a presedintelui Recep Erdogan la Partidul Justitiei si Dezvoltarii. El a indicat ca mai multi lideri europeni doresc sa discute cu Erdogan in marja summit-ului de la Bruxelles. ”Dupa intalnirea cu conducatorii europeni, in marja summit-ului de la Bruxelles, un alt mare summit va fi organizat intre Turcia si Uniunea Europeana. Data nu a fost inca fixata”, a declarat Cavusoglu. ”UE trebuie sa invete cum sa se comporte vizavi de Turcia. Au inteles ca au facut greseli. Anumiti ministri (…) chiar m-au intrebat ce sa faca pentru a indrepta aceste greseli”, a mai spus diplomatul lui Erdogan, referindu-se la tensiunile blocului comunitar cu Ankara. Seful diplomatiei turce a adaugat ca tara sa nu are nici o problema cu UE si ca impartaseste aceleasi valori cu UE: democratia, drepturile si libertatile fundamentale. ”Singura problema este abordarea UE”, a concluzionat Cavusoglu, uitand sa spuna ca tocmai nerespectarea drepturilor si libertatilor fundamentale este principalul repros de la Bruxelles.