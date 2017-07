Erdogan si-a comandat un portavion

“Turcia este una din cele 10 tari din lume care poate construi nave de lupta. Tinta noastra este sa construim un portavion”, a anuntat presedintele Recep Erdogan, la inceputul acestei luni.

Planul lui Erdogan de a concepe si construi un portavion 100% turcesc are sustinere din partea constructorilor navali din tara. “Suntem decisi sa punem in practica aceasta ambitie. Ministerul Apararii a sustinut, in ultimii ani, programele locale care au dus industria indigena din acest sector in punctul in care reprezinta un important exportator de tehnica militara”, explica Orhan Gulcek, liderul unei asociatii a companiilor private din sectorul naval al Apararii. Un punct forte in sustinerea ambitiilor prezidentiale il reprezinta TCG Anadolu, un vas construit sub licenta acordata de spaniolii de la Navantia si care reprezinta o versiune usor modificata a navei Juan Carlos, descrisa de spanioli “un portavion de dimensiuni reduse”. Licenta a costat 1 miliard de dolari, iar inginerii Navantia vor acorda asistenta in construirea TCG Anadolu si dotarea acestuia cu armament de productie locala. TCG Anadolu poate lua la bord 12 aeronave de lupta F-35B si 12 elicoptere, iar autonomia vasului este de 9.000 de mile marine. Nava urmeaza sa intre in dotarea fortelor navale din Turcia in 2021.