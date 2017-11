Erdogan: Cumparati aur, nu dolari

Urmand indemnul lierului de la Ankara, Banca centrala a Turciei si populatia tarii s-au apucat de masive achizitii de acest metal pretios.

Turcia si-a majorat brusc volumul importurilor de aur. Nu mai putin de 47 de tone au fost achizitionate de la inceputul anului in curs, fata de 14,8 tone in 2016, potrivit datelor Consiliului mondial al aurului. Un fapt interesant, aurul este cumparat la greu si de Banca centrala a tarii, care si-a procurat 30,4 tone numai in trimestrul trei al anului, dar si de persoane fizice. Portalul specializat Vesti Finances estimeaza ca ar putea fi vorba de o simpla diversificare de rezerve de schimb internationale, fara insa a exclude scenariul potrivit caruie regulatorul sistemului bancar turc incearca sa se asigure in contextul degradarii relatiilor Turciei cu tarile occidentale, in special cu SUA. Si anul trecut, Recep Erdogan cerut populatiei sa mizeze pe aur, nu pe dolari, fie sa-si depuna economiile in metal pretios, cerand si Bancii centrale sa adere la aceasta decizie. Pe de alta parte, lira turceasca se afla in degringolada in fata dolarului. Aceasta ca urmare a unui context de instabilitate securitara in Turcia, tara care a suferit o serie de atentate teroriste, dar si de incertitudine politica, dupa tentativa de lovitura de stat din vara trecuta, alimentata de temerile generate de reforma constitutionala care-i ofera puteri discretionare presedintelui Erdogan.