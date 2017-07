Englezii, ravagii in hotelurile spaniole

Hotelierii spanioli au pus in practica o serie de masuri, inclusiv angajarea de detectivi particulari, pentru a contracara o adevarata ”epidemie” de false plangeri pentru toxiinfectii alimentare facute de turistii britanici care incearca astfel sa-si primeasca inapoi banii cheltuiti pe vacante.

Pentru sezonul 2016-2017, departe de a se fi incheiat, peste 10.000 de astfel de plangeri au fost depuse, fata de 600 in sezonul 2015-2016, a declarat pentru Afp Ramon Estallela, presedintele federatiei hoteliere spaniole CEHAT. Si Asociatia britanica a agentiilor de voiaj (ABTA) a lansat campania ” Stop sickness scams”, aratand ca aceste escrocherii vor fi platite de toata lumea pentru ca ele vor creste preturile pachetelor turistice. Potrivit ABTA, de trei ani numarul reclamatiilor din strainatate a crescut cu 500%, si nu numai din Spania, ci si din Turcia. Potrivit lui Estallela, in Spania, peste 90% din plangerile privind toxiinfectiile alimentare, prezentate de firme specializate care le promit semnatarilor despagubiri de mai multe mii de lire sterline, sunt false. Britanicii, care reprezinta cel mai numeros grup de turisti straini veniti in Spania (16 milioane in 2016), sunt principalii autori ai acestor reclamatii. Incredibil, legea protectiei consumatorilor din Marea Britanie nu impune prezentarea niciunui certificat medical care sa dovedeasca o toxiinfectie sau alta afectiune si acorda un ragaz de trei ani reclamantilor pentru a depune plangere, a explicat Estallela. Hotelierii spanioli sustin ca firmele care ii reprezinta pe turisti in astfel de cazuri isi racoleaza clientii din apropierea complexurilor turistice, oferindu-si serviciile in mod gratuit. Astfel, la Tenerife, o ambulanta inscriptionata ”Clinica de plangeri” cutreiera insula anul trecut. Potrivit CEHAT, valoarea totala a despagubirilor cerute a atins 100 de millioane de euro.

Peste 100 de gin tonic

Pana acum , hoteluriule recurgeau la intelegeri amiabile pentru a evita costisitoarele batalii judiciare cu justitia britanica. Dar in final au strigat ”basta”, venind cu mic cu mare la ambasada britanica din Madrid pentru a trage semnalul de alarma. MAE britanic i-a avertizat pe turistii din regat ca plangerile false pot atrage urmarirea penala. Luna trecuta, politia l-a arestat pe un britanic in Mallorca , suspectat ca ii incuraja pe turisti sa depuna false plangeri. Un alt barbat este vizat de o ancheta similara. Cercetarile au demarat in urma unor plangeri din partea unui complexului turistic Club Mac din Puerto Alcudia (nordul insulei Mallorca). Cabinetul de avocatura care reprezinta complexul turistic a furnizat politiei un dosar cu probe, dupa ce a colaborat cu detectivi particulari. Fotografii si documente demonstrau cum cel putin 1000 de turisti britanici cazati in cele trei hoteluri ale complexului au depus reclamatii false pentru presupuse toxiinfectii alimentare, a explicat Carolina Ruiz, avocata care se ocupa de acest dosar. La dosar figura si nota de comanda facuta de un barbat la barul hotelului si care a acuzat hotelul ca i-a stricat vacanta all inclusive pentru ca a fost intoxicat…cu 100 de pahare de gin tonic pe durata sejurului. ”Cred ca alte motive stau la baza acestei intoxicatii”, a comentat ironic avocata, care a adaugat ca politia are in vedere arestari in acest scandal, cea mai mare ancheta facuta in Spania legat de practicile falselor plangeri. Unele complexe turistice ameninta deja ca nu mai vand pachete all inclusive turistilor britanici.

In schimb turcii fac miliarde

Veniturile din turism in trimestrul 2 au crescut cu 8,7% in raport cu perioada precedenta din 2016, reprezentand 5, 413 miliarde de dolari, potrivit datelor Agentiei turcesti de Statistica (TUIK). Datele privind sectorul turistic din Turcia pentru lunile aprilie-mai si iunie 2017 au fost publicate ieri de TUIK.

Nu mai putin de 81,3% din cei 5, 4 miliarde de dolari au provenit de la turistii straini si doar 18, 7% de la turistii turci care traiesc in strainatate si au venit sa-si petreaca vacantele in Turcia. Turistii straini au cheltuit in medie 570 de dolari de persoana in timp ce turcii au atins 845 de dolari de persoana, ceea ce reprezinta o medie de 611 dolari per turist.

Numarul total de straini care au venit in vacante in Turcia, intre aprilie si iunie 2017, a fost de 8.863.391.