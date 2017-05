Energy Holding si-a cerut insolventa

Cererea de insolventa a fost depusa in contextul in care, in luna ianuarie, compania a pierdut, la Curtea de Apel Bucuresti, procesul in care solicita Hidroelectrica despagubiri de 250 milioane euro pentru denuntarea contractului de vanzare de energie.

nfiintata in 2000 de Bogdan Buzaianu, supranumit si “cel mai destept baiat din energie”, fin al ministrului Economiei din perioada 2000-2004, Dan Ioan Popescu, Energy Holding a ajuns foarte repede unul dintre cei mai importanti traderi din energie. In urma unui scandal din 2007 (Basescu l-a acuzat pe Taricenu ca sustine fatis compania), EH isi cere insolventa. De atunci, Bogdan Buzaianu, si-a cerut insolventa. Pe rand, firma a fost detinuta de banca elvetiana Societe Bancaire Privee (SBP) cu sediul in Geneva, iar din 2009, actionar majoritar a devenit firma BV Marken Investment & Trading MIT, inregistrata in Olanda, cu 95% din actiuni. In 2013, firma cipriota Energy Holding Cyprus Limited, care detinea pana atunci 5% din capitalul Energy Holding, a ajuns actionar majoritar, cu peste 99% din titluri. In septembrie 2016, compania Energy Holding a fost pusa sub acuzare, de procurorii Parchetului Curtii de Apel Bucuresti, pentru delapidare si evaziune fiscala, printre acuzatii fiind si achizitia de terenuri la preturi supraevaluate. In august anul trecut, ANAF a instituit sechestru asupra mai multor bunuri ale companiei, iar la 31.12.2016, Energy Holding avea datorii restante la bugetele statului in suma totala de circa 12,6 milioane lei. Cererea de insolventa pare o ultima incercare de revigorare a companiei, metoda folosita pe larg si de alte companii datoare la Stat.