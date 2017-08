Emma Stone a incasat 26 milioane de dolari

O suma care o propulseaza pe primul loc in topul celor mai bine platite actrite din lume, publicat de revista Forbes.

Vedeta americana, care la 28 de ani a castigat la inceputul acestui an primul ei premiu Oscar din cariera (cea mai buna actrita in rol principal din lungmetrajul La La Land) a obtinut venituri de 26 de milioane de dolari in perioada 1 iunie 2016-1 iunie 2017. Nici Jennifer Aniston(48 de ani) nu sta rau financiar: este pe locul al doilea in topul de acest an, cu 25,5 milioane de dolari, majoritatea proveniti din redeventele difuzarii serialului “Friends” si din contracte de publicitate incheiate cu brandurile SmartWater si Emirates Airline.

Jennifer Lawrence, in varsta de 27 de ani, care a ocupat primul loc in topul Forbes pentru doi ani consecutivi, a coborat pe pozitia a treia, cu venituri de 24 de milioane de dolari — aproape jumatate din veniturile de 46 de milioane de dolari obtinute anul trecut. Topul 10 al celor mai bine platite actrite din lume este completat de Melissa McCarthy (18 milioane de dolari), Mila Kunis (15,5 milioane de dolari), Emma Watson (14 milioane de dolari), Charlize Theron (14 milioane de dolari), Cate Blanchett (12 milioane de dolari), Julia Roberts (12 milioane de dolari) si Amy Adams (11,5 milioane de dolari).