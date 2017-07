Emiratele au dat perversa Qatarului

Serviciile americane de informatii au descoperit ca guvernul Emiratelor Arabe Unite (EAU) a orchestrat criza diplomatica dintre Qatar si tarile din Golf, fiind la originea cyberatacului care a declansat-o.

Aceasta criza isi are sursa intr-o serie de declaratii atribuite emirului Qatarului, Tamim bin Hamad Al-Thani in cadrul carora el califica Iranul drept ”putere islamica” si lauda organizatia palestiniana Hamas. Declaratii publicate in 24 mai de catre QNA, agentia de presa oficiala a emiratului. Insa Qatarul a dezmintit imediat ca emirul a spus acestea si a denuntat un cyberatac contra QNA. Insa americanii au aflat ca inalti responsabili ai EAU au avocat, in 23 mai, punerea in practica a unui plan de piratare a agentiei qatareze. Informatiile americane nu au stabilit inca daca Emiratele au lansat atacul ele insele sau au jucat rolul de ”subcontractor”. Ambasada EAU la Washington a dezmintit orice implicare a guvernului sau in cyberatac. ”Ceea ce este adevarat este comportamentul Qatarului, finantarea si sustinerea extremistilor, talibani sau Hamas”, a precizat ambasadorul Yusef al-Otaiba. Dar nu este prima data cand o putere straina este acuzata ca a stat la baza acestui atac cibernetic. Luna trecuta, CNN afirma ca hackerii rusi se afla in spate, evident Moscova dezmintind vehement. Arabia Saudita, Bahrain, Egipt si Emiratele Arabe Unite au interzis imediat difuzarea posturilor din Qatar si au rupt relatiile diplomatice si comerciale cu emiratul.