Emil Constantinescu: Mineriada a fost ”opera” SRI-ului

Fostul presedinte cederist sustine ca adevarul despre mineriada din 13 – 15 iunie este cunoscut chiar daca persoanele responsabile sunt incapabile ”sa-l spuna si sa-l asume”.

Adevarul sintetizat de Emil Constantinescu arunca toata vina asupra SRI-ului condus de Virgil Magureanu. ”Gravitatea si implicarea foarte multor persoane cu functii de raspundere face ca adevarul sa nu fie cunoscut. In Romania se manipuleaza prin cuvinte — teroristi, mineriada – niste cuvinte care simplifica si manipuleaza. Cuvantul mineriada ascunde, de fapt, caracterul unei actiuni de stat, pregatita de SRI condus in vremea aceea de Magureanu si de unitatea doi si un sfert, pe care am desfiintat-o. S-a reinfiintat la Ministerul de Interne – care era Securitatea orasului Bucuresti. Minerii au fost manipulati in primitivitatea lor, dar nu ei erau cei care stiau pentru ca toate au fost directionate”, a afirmat Constantinescu, la dezbaterea organizata pe tema mineriadei la Club A. In context, fostul sef de stat a criticat si elitele intelectuale care nu si-a indeplinit rolul de a scrie ele istoria si au lasat aceasta sarcina, culmea, in seama Procuraturii care astazi se chinuie sa finalizeze, dupa trecerea a 27 de ani, evenimentele petrecute in iunie 1990. ”Adevarul il stim. Nu suntem capabili sa il spunem si nu suntem capabili sa il asumam si aceasta este intr-adevar drama si criza morala in care se afla poporul roman”, a conchis Constantinescu.