Elvis zguduie iar Memphis

Legenda rock-ului american, care fost gasit mort in vila sa Graceland, in 16 august 1977, a fost comemorat in orasul unde a locuit si unde a fost organizat concursul Elvis Tribute Artists.

Sute de participanti au concurat pentru premii echivalente cu 5000 de euro la acest concurs de sosii organizat pentru a comemora 40 de ani de la moartea ”Regelui”, desi lui Presley nu-i placea porecla. Cel mai tanar concurent, Matthieu Boyce, are 18 ani. Pasiunea pentru Elvis transcede generatiile: majoritatea concurentilor aveau varsta tatalui sau, si chiar peste. ”Publicul stie ca noi nu suntem Elvis, dar ne trateaza ca atare, ne aplaouda si ne cer autografe”, spun sosiile superstarului american. ”Imitatorii transmit mostenirea lui Elvis si ii omagiaza opera”, sunt de parere fanii. Evident, pentru multi dintre ei, Regele n-a murit, o terorie a conspiratiei care circula inca. Dar Presley traieste in inima a milioane de fani din intreaga lume. In fiecare an, 600.000 de persoane se reculeg la mormantul sau, fiind cel mai vizitat loc din SUA dupa Casa Alba. Elvis a inregistrat primul sau disc in 5 iulie 1954, la 19 ani. In decursul carierei, a primit 90 de discuri de aur si 52 de platina, sustinand 1150 de concerte in SUA. Este cantaretul care a vandut cele mai multe albume din istoria muzicii: peste un miliard. ”A-l asculta pentru prima data era ca si cum ai iesi din inchisoare”, spunea Bob Dylan. ”Inaintea lui Elvis nu era nimic”, aprecia si John Lennon.