Elvetia, tara armelor fara masacre

Aproximativ un elvetian din doi poseda o arma de foc, ceea ce plaseaza tara cantoanelor pe a treia pozitie in lume in domeniu, dupa SUA si Yemen. Elvetia are 3,4 milioane de pistoale si pusti, potrivit Small Arms Survey Geneva. In ciuda acestor statistici Confederatia helvetica nu a cunoscut masacre precum cel recent din Texas, soldat cu 26 de morti. Armele nu sunt implicate decat in 18% din omucideri dar Berna vrea sa modifice legislatia pentru un control mai sever.

Raportat la numarul populatiei, Elvetia este printre cele mai inarmate tari din lume. Insa numarul mare de arme de foc se explica prin cu totul alte motive decat in SUA. Intai de toate, cultura armelor in Elvetia, ai carei vectori sunt istoria, societatile de tir si militiile, este fundamental diferita de cea din SUA. Apoi, fiecare cetatean poseda o arma in caz ca va fi chemat sa-si apere tara. Fortele armate elvetiene sunt formate din recruti in serviciu militar obligatoriu dar doar 5% reprezinta soldatii profesionisti din personalul armatei. Structura sistemului elvetian de militii stipuleaza ca soldatii isi pastreaza echipamentul militar, inclusiv toate armele, acasa. Unele organizatii si partide considera aceasta practica controversata dar opinia publica elvetiana o sustine. Majoritatea persoanelor inarmate in Elvetia sunt militari activi sau persoane in legatura cu armata, practicanti de tir sau vanatori. In afara de aceste categorii, spre deosebire de SUA, achizitia unei arme pentru protectia familiei este o motivatie aproape inexistenta in Elvetia.

Urmasii responsabili ai lui Wilhelm Tell

Martin Killias , fostul director al Institutului de Criminalistica al Universitatii din Lausanne, puncteaza asupra profilului detinatorului de arme din Elvetia: pacifist si responsabil. Majoritatea elvetienilor pastreaza armele acasa, in timp ce unii le depun intr-un arsenal. Persoanele violente sunt rare.

Si, cu o rata a somajului de 3%, Elvetia se bucura de o buna sanatate economica, ceea ce exclude enclave de saracie ce prolifereaza in alte tari, inclusiv in SUA, cu rezultat direct asupra scaderii criminalitatii si, deci, a violentei. Totusi, arata Killias, ”mediul criminal helvetic este propice derapajelor dar nu sfarseste in utilizarea armelor. Un vanzator de droguri nu este, in general, inarmat, cum este cel din SUA. Si nici clientii”.

Le cumperi usor

Legea elvetiana in materie este una din cele mai liberale. Un cazier curat permite obtinerea unui permis de achizitie a armei. Cu el in buzunar, pasul doi este drumul catre un armurier pentru a cumpara arma, inclusiv munitiile. Este interzis sa circuli cu arma dar posesorul o poate detine acasa si sa o foloseasca cand vrea la un stand de tir. Obtinerea unei arme automate si, culmea, si a unui amortizor de sunet, sunt posibile, cu conditia solicitarii unui permis exceptional. Toate nu sunt inregistrate, ceea ce complica munca fortelor de ordine, pentru ca nu exista in Elvetia registru national de arme. In schimb, persoane de nationalitate sarba, kosovara, algeriana sau sri-lankeza sunt sistematic refuzate la cererea de achizitie a unei arme. Aceasta lista neagra este regulat modificata de Consiliul Federal, executivul elvetian.

Sinuciderile, marea problema

Pasionatii de arme ai cluburilor de tir sau de vanatoare isi apara cu indarjire dreptul de a poseda arme, chiar daca, tot spre deosebire de cel de-al doilea Amendament al Constitutiei americane, Constitutia helvetica nu stipuleaza acest lucru. Pro Tell, lobby-ul elvetian pentru arme de foc se opune ”tuturor restrictiilor de la posesia armelor de catre cetateni si de catre cetateni responsabili”. Dar, sub presiunea autoritatilor europene care si-au inasprit legislatia cu privire la armele de foc, Berna pregateste si ea schimbari ce vor fi in curand supuse votului in Parlament. Dar vor fi minore: achizitia de pusti automate va fi in continuare permisa si nici un registru national nu va fi creat. O autorizatie speciala va fi necesara pentru cumpararea unei arme semiautomate iar armurierii vor avea obligatii de declaratii in plus pentru a se imbunatati posibilitatile de urmarire si identificare a unei arme. Daca traditia si responsabilitatea reduc aparitia crimelor in masa , ele nu par insa a preveni faptele sumbre din viata individuala. In 2010, un studiu arata ca aproximativ un tanar din doi care s-a sinucis in Elvetia a facut-o cu o arma de foc, un record in Europa. De altfel, Elvetia detine recordul in Europa in materie de suicide cu arme de foc.