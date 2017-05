Elvetia a activat clauza de salvgardare pentru muncitorii romani

Lucratorilor romani si bulgari deopotriva li se limiteaza, timp de un an, accesul pe piata muncii, in Elvetia.

Cu doar cateva saptamani inainte sa se implineasca un an de la liberalizarea circulatiei lucratorilor romani si bulgari pe piata muncii in Elvetia, oficialii locali au decis activarea unei clauze de salvgardare. Din cate explica reprezentantii Ministerului condus de Teodor Melescanu, o astfel de masura era prevazita in Protocolul II al Acordului UE-Elvetia privind Libera Circulatie a Persoanelor, pentru situatiile in care “fluxul de lucratori romani si bulgari depaseste cu 10% media ultimilor trei ani, la data de 1 iunie 2017 sau pentru ultima data, la data de 1 iunie 2018”, o astfel de masura fiind aplicabila pe durata unui an, cu varianta de prelungire pana cel tarziu in mai 2019.

De altfel, tot din directia MAE se mentioneaza, intr-un comunicat, faptul ca un secretar de stat roman a discutat cu un omolog elvetian, pe acest subiect. “Masura adoptata vizeaza exclusiv eliberarea de noi permise de sedere de tip „B” (durata de sedere intre 1 si 5 ani), nerestrictionand eliberarea de permise de tip „L” (durata de sedere sub un an) sau de tip „C” (permise de stabilire a caror eliberare nu este reglementata prin Acordul mentionat) si nici prelungirea permiselor de tip „B” deja eliberate”, precizeaza oficialii ministerului.

“Masura nu singularizeaza Romania”

In acelasi timp, se noteaza faptul ca “partea elvetiana a aratat ca masura nu singularizeaza Romania, ea fiind aplicata de Elvetia in 2012 pentru statele membre nou intrate in UE si in 2013 pentru celelalte state membre UE”, dar si ca secretarul de stat Ciamba “a exprimat regretul cu privire la decizia luata de partea elvetiana, aratand ca aceasta survine in contextul unui numar relativ mic al romanilor care au solicitat un permis de tip „B” in ultimul an si este in disonanta cu contributia pe care comunitatea romaneasca din Elvetia – in marea ei majoritate inalt calificata – o are pe piata locala a muncii”.

