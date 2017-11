Elvetia: 130 de milionari traiesc in locuinte sociale!

Dupa ce un sat din Tara Cantoanelor, aflat in criza de locuitori, a anuntat ca ofera 70.000 de franci familiilor care vor sa se mute acolo, iata ca autoritatile din Zurich vor sa-si evacueze milionarii care locuiesc in imobile sociale.

Z urich este cel mai bogat oras din Elvetia si, laolalta cu Geneva, se afla in topul localitatilor cu cea mai mare densitate de milionari din lume. Numai ca 132 dintre avutii de acolo traiesc in locuinte subventionate, asa numitele HLM(Habitation a Loyer Modere), asa ca municipalitatea vrea sa schimbe regulile: vor acea acces la imobilele sociale doar cei care au venituri mai mici de 200.000 de euro pe an, adica 16.600 de euro lunar. Sunt vizati si chiriasii cu venituri care depasesc de patru ori chiria necesara. Ulterior, acest prag poate fi majorat de sase ori daca salariul ocupantului creste. In ultimii ani, administratia locala a oferit 9.000 de astfel de case, in contextul in care, capitala economica elvetiana are doar 400.000 de locuitori. Primaria a estimat ca peste 2182 de locuinte subventionate oferite sunt ocupate de persoane cu venituri prea mari pentru a fi indreptatite sa primeasca acest ajutor. Totodata, autoritatile primariei din Zurich ii obliga pe dezvoltatorii imobiliari sa inchirieze o treime din locuintele pe care le construiesc persoanelor cu venituri modeste.