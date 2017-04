Elton John, doborat de o bacterie ucigasa!

Celebrul cantaret si-a anulat noua concerte pe care ar fi trebuit sa le sustina in SUA si a fost internat la sectia de terapie intensiva intr-o clinica din Marea Britanie din cauza unei infectii provocate de o bacterie „potential letala” pe care a contractat-o saptamana trecuta in timpul unui turneu din America de Sud.

Dupa un spectacol sustinut in Santiago de Chile, Elton John, in virsta de 70 de ani, s-a imbolnavit brusc si a fost nevoit sa se intoarca in Marea Britanie. “Medicii l-au internat intr-un spital unde a primit imediat tratament pentru eliminarea unei infectii (…) Dupa ce a petrecut doua nopti la terapie intensiva, urmate de o internare prelungita in acel spital, Elton a fost eliberat, sambata, iar cum se odihneste la domiciliu (…) Infectiile de acea natura sunt rare si potential mortale. Din fericire medicii lui Elton au identificat foarte repede infectia si au tratat-o cu succes, au anuntat managerii starului britanic. „Sunt foarte norocos ca am unii dintre cei mai incredibili si loiali fani si imi cer scuze ca i-am dezamagit. Sunt extrem de recunoscator echipei de medici pentru excelenta lor si pentru faptul ca m-au ingrijit atat de bine”, a declarat Elton John, care dupa convalescenta petrecuta intr-una din resedintele sale planuieste sa revina pe scena la inceputul lunii iunie, intr-un concert programat in Twinckenham.