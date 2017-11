Elev injunghiat in urma unui conflict, la un liceu din Alexandria

Un nou incident reprobabil a avut loc in zona unei unitati de invatamant autohtone. De aceasta data, a fost nevoie de interventia medicilor de la Ambulanta.

Cadrelor medicale li s-a solicitat ajutorul in aceasta dupa-amiaza, fiind chemate la un liceu din Alexandria. Acolo unde un elev in varsta de 18 ani a fost injunghiat, in curtea unitarii scolare, din cate anunta Antena3. Liceanul a ajuns la spital.

Aparent a fost vorba intre un conflict intre doi elevi ai unitatii de invatamant, victima si un alt baiat, mai mic ca varsta decat acesta. Ulterior, ar fi intervenit si tatal acestuia din urma.

La fata locului a fost chemata si politia, oamenii legii demarand o ancheta. Inca nu se cunosc motivele care au dus la altercatie.