Elev arestat dupa ce a lovit o profesoara

Unul dintre elevii care au lovit o profesoara la Scoala Poroschia din judetul Teleorman a fost arestat preventiv, ieri, pentru 30 de zile. Baiatul are 16 ani.

Tanarul a fost acuzat si de lipsire de libertate in mod illegal, iar ieri a fost prezentat judecatorilor care au emis mandate de arestare. Saptamana trecuta, in mediul online au circulat imagini filmate intr-o scoala din comuna Poroschia, judetul Teleorman, in care o profesoara a fost batjocorita si lovita de elevi. In clasa se aflau si alti elevi, dar nimeni nu a intervenit, iar elevul care a filmat a folosit cuvinte jignitoare. Profesoara agresata este cadru didactic suplinitor la Scoala Poroschia si este in primul an de invatamant. A sustinut examenul de titularizare anul acesta si a obtinut media 8. Cum nu a gasit catedra titularizabila, a optat pentru mai multe ore de suplinitor in mai multe scoli. Clasa in care a avut loc incidentul este cunoscuta ca fiind una cu probleme, iar din efectivul de 14 elevi, 12 au luat parte la hartuirea cadrului didactic. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a cerut Guvernului masuri de protectie pentru profesori, dupa cazul din Teleorman.