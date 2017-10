Elena Udrea si familia Basescu, la nunta unui edil PMP

Fosta sefa a PMP-ului si actualul lider al formatiunii politice, nimeni altul de cat fostul sef al statului, Traian Basescu, s-au numarat printre cele cateva mii de invitati la nunta de care n-a fost om din Maramures sa nu fi auzit – cea a primarului PMP, Lucian Morar.

Spunem asta pentru ca petrecerea de cununie a edilului din Ulmeni (localitate ce are arondate nu mai putin de 7 sate) si a alesei inimii sale, cantareata de muzica populara Ioana Pricop, a fost iesita din tipare, avand in vedere ca s-a desfasurat simultan in cate un local din fiecare din aceste 7 asezari.

Mirii au avut cateva mii de invitati. Printre ei, si Elena Udrea si familia Basescu, care au stat la aceeasi masa. N-au fost deloc putini cei care si-au concentrat atentia asupra tinutei alese de Elena Udrea, o rochie neagra, cu tul, fara bretele, si nici cei care n-au scapat din vedere faptul ca iubitul acesteia a lipsit de la petrecere. Chiar si asa, Udrea a parut sa se simta bine la nunta. A dansat, la fel cum au facut si Maria si Traian Basescu.

sursa foto: jurnalmm.ro