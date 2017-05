Elena Udrea, penibila Litoralului

M-am uitat, zilele astea, la niste poze si un filmulet cu Sfanta Salomeea din Plescoi, care-si ungea cu mir tupeul vesnic si se ruga la dobandirea fericirii in viata. Un gen de happiness care tine de taria vinului din paharul aratat ostentativ si de zambetul ce mie mi s-a parut tamp. Nu era beata, era doar penibila. In lipsa unui PR priceput, care sa o scoata din anonimatul care-i ucide existenta orgolioasa, Udrea, caci de ea este vorba, s-a dus la Loft din Mamaia, clubul in care, daca nu esti vazut, se numeste ca nu existi. Nu existi nici printre bogatii plictisiti de fite si curve fomiste, si nici printre taranii cu bani.

Nu e problema ei ca si-a turnat pe ea toale, incaltari si accesorii de vreo 4.000 de euro, ci a Bancii Nationale ca tine cursul euro la pret asa de scazut. Chiar, ce vina are ea ca in seara aia valora doar 18 salarii minime pe economie?

Puterea vine cu varsta

As vrea sa pot fi misogin si sa matur pe jos cu doamna asta de 57-58 de ani. Mult prea coapta pentru Loft, dupa gustul meu. Toti spun ca nu ar avea, totusi, decat 44, dar nici asa nu este interesanta. Nu este adevarat, nu are 44, m-am uitat bine de tot la ea. O femeie la 44 de ani, chiar daca are in fata perspectiva unei recluziuni lungi si triste, e mai vesela, mai optimista decat ea. Stie ca va avea puterea sa depaseasca anii de puscarie de care Basescu nu a reusit sa o scape. Si mai stie si ca regimul de arpacas, turtoi si ciorbica de varzica vesteda o va ajuta sa intre lejer in jeans-ii albi, care plesneau pe coapsele dolofane, afisate ostentativ printre rupturile artistice ale materialului. O femeie de 44 de ani nu se unduieste provocator printre masculii din club, dansand ba din umar, ba din sold. Una de 57-58 da, caci puterea vine cu varsta.

Sfanta Salomeea resapata

Si as mai vrea, inca o data, sa fiu atat de misogin incat sa-i spun ca este o ratata in atitudine, cu snobismul ei imprumutat din povesti, filme proaste si lumea falsa in care a trait. Dar ea este doar un politician ratat irevocabil. In rest, nu cred ca exista. Ma uitam pe filmulet si vedeam cum o cautau paparazzi cu camerele de filmat. Indeobste, astia nu prea au acces in Loft. E semnul clar ca au fost adusi acolo ca sa imortalizeze miscarile de felie ale Elenei Udrea. Felina – pardon! – vreau sa zic. Penibila, penibila, penibila. Si la fel de ridicola. Din macanitoarea politica galagioasa, cu un discurs teatral fie ca era vorba de Basescu, fie de apararea ei in Parlament inaintea arestarii, nu a mai ramas, acum, decat mersul leganat prin club, ca de rata. O fi fost dansul ala, asa or fi miscarile. Nu era beata, repet. Stiu sa fac deosebirea intre o femeie de 44 de ani, vesela, si una de 57-58 de ani, care mimeaza fericirea pentru tabloide si televiziuni fara rating. Nu am nimic cu ea, nici macar misogin nu pot sa fiu. Ma intreb doar cat timp va mai trebui sa aud de ea sau sa o mai vad jucand cel mai penibil rol posibil: Sfanta Salomeea resapata! Si indragostita, pe deasupra, de un nene cu patratele pe burta. Caci „daca patratele nu e, nici dragoste nu e”.