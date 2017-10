Elena Udrea n-a auzit de Elena Udrea

Toata lumea credea ca va fi marele eveniment al zilei. Poate chiar al saptamanii. Elena Udrea in fata Comisiei de control a activitatii SRI. Nebunia de pe lume. Dezvaluiri socante. Bombe de presa. Aiurea! Doar pistoale cu apa si sageti cu ventuze.

In esenta, Elena Udrea a spus ca generali. Ca SRI. Ca Laura Codruta Kovesi. Ca PSD. Ca siguranta nationala. Ca niste culoare din Justitie. Ca George Maior. Si ca Florian Coldea. Nu PD sau PDL. Basescu, nici atat. Si in fond, ce sa spuna? Ca pe vremea cand era ministrul cu cei mai multi bani pe mana statul paralel functiona? Doamne fereste! Ca stia cum se fac afacerile si cum se bate palma in spatele tejghelei? N-a existat asa ceva. Sau vor fi fost, dar ea n-a auzit. Genti de bani sau parandarat la business-uri? Nici vorba. Ca stia ca Basescu a organizat statul paralel si mafia din el? In primul rand, ea a avut note mici la geometrie, deci mai usor cu paralelismul. Apoi, termenul „mafie” ii repugna. Ea e o fata simpla, din Plescoi, nu foloseste vorbe din astea, pe care nu le intelege. Nu se stie ce astepta Comisia de la ea sa scape pe gura. Ea stia doar ca nu trebuia sa vorbeasca prea mult. A, daca era vorba de vreo vacanta in Grecia era altceva. Stie unde e tara asta. Sau despre iubirea ei, asta noua, cu logodna? Nici aici nu cred ca deschidea gura. Ea o fata discreta. Atat de discreta incat nici de Elena Udrea nu a auzit.