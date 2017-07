Elena Udrea, de la Cocos la Puiut

Un eveniment aproape grandios s-a strecurat la malul marii, mult prea discret pentru simbolistica lui. Chiar revoltator de discret. Trebuiau salve de tun, tone de artificii, parada militara, care alegorice si majorete. N-a fost sa fie. Elena Udrea, cea mai cunoscuta blonda a politicii si a puscariei Targsor, s-a logodit. Invitati? Soarele, marea si deja sunt prea multe personaje. Nu tu gardianul care i-a confiscat sutienul la intrarea la bulau, nu tu un procuror DNA, nu tu Traian Basescu. Discret, discret, dar chiar in halul asta?

Nu stiu de ce Elena Udrea a tinut mortis intai sa se logodeasca. La iubirea cu Cocos a fost mai energica si mai transanta, ca un adevarat om de afaceri. A vazut banul si imediat i-a tresarit inima si a semnat. Din dragoste, sigur ca din dragoste, ca doar nu era sa-l ia de barbat pentru bani.

Iubire de milioane

Saltul celei mai injurate blonde care a misunat vreodata in jurul lui Traian Basescu este spectaculos. Cocos era o garantie de prosperitate. Era mai batran, adevarat, dar cadeau banii de pe el la fiecare pas. Cel de acum, logodnicul, fost model mai tanar cu 12 ani decat ea, nu se ridica la valoarea predecesorului. Chestiune de logica elementara: daca isi poate numara banii e limpede ca nu are prea multi. Daca isi poate numara casele si terenurile este clar ca nici astea nu sunt prea multe. Si nici prea tare nu se poate lauda ca afacerile lui ar putea produce in raport direct proportional cu puterea de absorbtie a frumoasei Elena. E complet nesanatos. Oricand un procuror exagerat de curios – si astia cam asa sunt – va dori sa-si arunce un ochi in ograda lui. Poate ca Alexandru Alexandrov, logodnicul cu vechime de un an in campul muncii la amorul fata de Elena Udrea, o iubeste dezinteresat. Il cred. Si ea la fel. Si pe ea o cred, mai ales ca nu este ea femeia pe care sa o cuceresti cu cateva milioane de euro. Zeci de milioane? Sute?

Dragostea trece prin ciorba de varzica

I-am vazut intr-o poza, cand se plimbau doborati de iubire pe malul marii. Presa zice ca ea a atras privirile tuturor prin tinuta ei sexy. M-am uitat si eu, mai atent. Ma tem ca am vazut o sunculita taiata de o cuta. Ho, ca n-am dat cu parul! Era o cuta naturala, ce-am zis? Si apoi, fiind la varsta la care ochiul ma insala – eu trebuie sa pun mana – poate n-am vazut bine. Oricum, mi s-a parut cam trista. Avea langoarea aia specifica femeii indragostite, care se zbate existentialist intre muschii cu patratele ai iubitului si perspectiva unui meniu cu ciorba de varzica vesteda pe la puscariile patriei. Dar, fara a comite o imixtiune in amorul lor, mi se pare un salt pe care nu sunt pregatit sa-l apreciez la justa lui valoare. Si cand spun asta, compar burta lui Cocos cu muschii logodnicului. L-o fi alintand „Puiut”?