Elena Udrea a dat ochii cu procurorii DNA: “dosar mai vechi”

Fostul reprezentant al Guvernului s-a prezentat, vineri in jurul orei 11, la Directia Nationala Anticoruptie, pentru a fi audiata.

Pana sa ajunga sa dea ochii cu procurorii, Elena Udrea a declarat ca ar fi vorba despre “un dosar mai vechi”, ca nu are emotii si ca “daca se impune evident ca as vrea sa dau din nou declaratii in acest dosar si sa dea, de asemeni, toti cei care sunt implicati, pentru ca la vremea aceea declaratiile s-au dat sub presiune uriasa, a unor cereri de arestare care se facusera impotriva mea, acum suntem intr-o cu totul alta situatie”.

Ramane de vazut daca fosta sefa a PMP va mai face declaratii si la iesirea de la DNA.