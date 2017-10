Efectele vremii rele din Capitala. Recomandari in caz de ploi si vant puternic!

Pe langa nelipsitele balti formate pe trotuare si pe strazi, care zadarnicesc drumul pietonilor care, de voie, de nevoie, isi croiesc drum pe asa o vreme urata, se vad si alte efecte ale vremii urate: vantul ce sufla cu putere in Capitala avariat mai multe masini.

UPDATE: Soferul unui taxi a fost dus cu o ambulanta la o unitate medicala din Capitala, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un arbore pus la pamant de vant. Incidentul a avut loc in zona Dinicu Golescu, din Capitala, pe sensul catre Basarab. In taximetru erau si alte persoane, insa doar conducatorul auto a fost dus la spital.

—

Mai multi arbori doborati de vant au picat peste ele. Din cele mai recente date facute publice din directia ISU Bucuresti-Ilfov, pana la ora 14.30 erau 17 copaci cazuti si 13 autoturisme aflate in calea unor arbusti pusi la pamant de rafale.

De altfel, trebuie avut in vedere faptul ca in Bucuresti este valabila, la momentul de fata, o avertizare nowcasting (cu efect imediat-n.r) COD GALBEN de vant. Meteorologii transmit ca, pana la ora 18, vantul poate ajunge sa aiba intensificari de 55-70 km/h si ca in acest interval s-ar putea sa mai ploua, dar nu insemnat, la nivel cantitativ.

Pentru asemenea conditii meteo, reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov au transmis o serie de recomandari demne a fi luate in seama, mai ales ca tin de siguranta noastra. Iata-le, rezumate grafic:

sursa foto: Facebook/isubif.ro