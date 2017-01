Efectele revenirii ninsorilor: Zeci de trenuri anulate si intarzieri pe calea ferata

O data ce precipitatiile specifice sezonului de ierna au revenit in forta, indeosebi in sud-estul tarii, dar si in alte zone din tara, efectele ninsorilor nu s-au lasat prea mult asteptate, atat la nivelul traficului rutier, cat si a celui feroviar.

Pe fondul ninsorilor viscolite si a conditiilor meteo dificile, oficialii CFR Calatori au luat masura anularii mai multor zeci de trenuri de calatori, care faceau legatura intre mai multe regiuni ale tarii. Miercuri la ora 9.30 se anuntase ca numarul acestor trenuri anulate se apropie de 100, fiind vorba, mai exact, de 99 de garnituri, dupa cum se poate vedea pe lista facuta publica de companie, disponibila AICI. Lista cu trenurile care au intarzieri poate fi gasita AICI.

Totodata, avand in vedere vremea nefavorabila, trenurile de calatori care ruleaza se vad nevoite sa-si adapteze viteza la conditiile meteo, ca urmare pasagerii sunt informati ca pot aparea intarzieri. Echipajele si utilajele intervin constant pe cele patru regionale, in vederea indepartarii zapezii si a facilitarii circulatiei in siguranta.

De asemenea, din directia CFR Calatori se anunta ca se incearca realizarea unei legaturi “dus si una intors de la Bucuresti (9:30 plecare) catre Constanta si retur (7h30 plecare Constanta)”, la fel ca si dupa-amiaza, “catre Constanta (19h00 plecare din Bucuresti Nord) si catre Bucuresti Nord (20h30 plecare din Constanta)”.

sursa foto: Facebook/CFR Calatori