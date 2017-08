Efectele caniculei: Mii de apeluri la ambulanta in ultimele ore, in Capitala si Ilfov

Inca de luni au fost temperaturi ridicate la nivelul Capitalei, dar nu numai, iar unii oameni au suportat cu greu caldura. Cei care s-au simtit rau, au chemat medicii de la Ambulanta.

Pe fondul valului de canicula, au crescut si apelurile la Salvare. In ultimele 48 de ore, de exemplu, au fost peste 2600 de persoane care au chemat Ambulanta, in Bucuresti si Ilfov, din cate a mentionat, vineri, managerul acestui Serviciu. Majoritatea au fost cazuri foarte grave si grave, iar peste 300 de apeluri au fost facute pentru persoane care sau simtit rau in timp ce se aflau in locuri publice, a mentionat aceeasi sursa.

Raportat la situatie, s-a decis scoaterea pe teren a mai multor echipaje, fata de intervalul precedent. “In fiecare zi se suplimenteaza capacitatea de interventie cu 7, azi am suplimentat cu 11 echipaje”, a adaugat medicul Alice Grasu.

Va amintim ca vineri si sambata, harta tarii e colorata in rosu si portocaliu, culorile avertizarilor meteo emise din directia ANM-ului. DETALII AICI.