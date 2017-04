Educatie cu pistolul la cingatoare

In compunerea legilor o dau cel mai des in bara, in schimb nu duc lipsa de idei trasnite sau chiar tampite. Este vorba, evident, de parlamentarii nostri.

Atat fostul presedinte al Curtii Constitutionale cat si actualul ministru al Justitiei au recunoscut public ca legislatia romaneasca este buna de aruncat la cos. Pe motiv ca este atit de incorenta, proasta si anticonstitutionala pe alocuri incat mai mult incurca lucrurile decat sa le descurce. Imuni la orice semnal de alarma, legiuitorii bastinasi nu dau semne indreptare, ba chiar dezbat proiectele ”la misto”. Asa s-a intamplat si ieri, cand dezbaterea proiectului referitor la inasprirea pedepselor in cazurile de violenta impotriva profesorilor i-a oferit senatorului USR Vlad Alexandrescu ocazia de a face o glumita de-a dreptul tembela: si profesorul si elevii sa vina inarmati la clasa. Si asta pentru ca proiectul ii conferea dascalului statutul de autoritate publica, deci si dreptul, in opinia lui Alexandrescu, de a merge in sala de clasa ”cu un revolver la cingatoare”. Pentru a echilibra lucrurile, Alexandresc a decretat ca este de acord cu legea dar numai daca si elevii vor fi ”investiti in postul de autoritate publica”. ”Pentru a fi legitima aparare. Daca profesorul scoate revolverul, sa scoata si elevul si sa vedem care trage mai repede”, a insistat Alexandrescu sa demonstreze ca nu toti parlamentarii vin cu mintea la ei la locul de munca. Si mai simplu ar fi ca parlamentarii, care se pot usor inarma, sa-si regleze cu foc automat diferendele politice. Dupa, exemplarele ramase in viata, atat in cadrul puterii cat si al opozitiei, poate si-ar veni in fire si ar respecta fisa postului dand legi coerente si clare.