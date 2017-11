Editorul ITV News, blocat intr-un lift al televiziunii mai bine de o ora!

In acest week-end, editorul de programe al postului britanic de televiziune ITV News a avut parte de un moment tragi-comic. Mike Rigby a ramas blocat intr-unul dintre lifturile institutiei media, pentru mai bine de o ora, totul in timp echipa sa difuza un jurnal important al zilei. Culmea este ca, in timp ce Rigby dadea semne de iritare, unul dintre reporterii ITV nu avea nimic mai bun de facut decat sa imortalizeze momentele in care seful lui parcurgea, fara voie, un du-te vino cu ascensorul defect. Mai mult, filmuletul care il arata pe Mike Rigby intr-o postura pe alocuri jenanta, avea sa fie urcat ulterior pe Internet, spre amuzamentul colegilor. In imagini, ghinionist domn Rigby apare cum isi intinde exasperat mainile catre cer, iar la un moment dat incepe sa se roage ca bunul Dumnezeu sa-l ajute sa iasa din asa incurcatura. Dupa mai bine de un ceas, editorul de programe ITV News a fost eliberat din liftul cu usi din sticla, iar toata redactia a rasuflat usurata. Sau mai degraba s-a oprit din chicotit.