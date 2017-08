Eclipsa totala de azi, transmisa live pe Internet

Astazi, 21 august, are loc cea de-a XI-a eclipsa de Soare din secolul acesta, si prima care va trece peste Statele Unite ale Americii in acest secol. Fenomenul va fi transmis in premiera mondiala pe net prin streaming live.

Eclipsa totala de Soare de pe 21 august va fi transmisa in premiera mondiala pe internet printr-un streaming live, cu ajutorul unor baloane cu heliu care vor decola din mai multe zone din Statele Unite pentru a oferi internautilor imagini inedite, pe masura ce Luna va bloca discul solar. Cercetatorii de la Montana State University au incheiat un parteneriat cu NASA pentru a participa la Space Grant Ballooning Project, o initiativa ce prevede lansarea a peste 50 de baloane la altitudinea de 24.384 de metri, cu scopul de a capta imagini ale eclipsei. Baloanele din latex, ce au inaltimea de 2,7 metri si sunt umplute cu heliu, vor fi echipate cu camere video de inalta rezolutie, camere fixe si computere. Ele vor urca in atmosfera cu viteza de 305 metri pe minut. Specialistii se asteapta ca umbra eclipsei sa se deplaseze la nivelul solului cu o viteza de 2.000 de mile pe ora (3.218 kilometri pe ora) in Oregon, in nord-vest, si sa incetineasca la 1.500 de mile pe ora (2.414 kilometri pe ora) in Carolina de Sud. Utilizand un sistem de antene aflate la sol, cercetatorii vor transmite eclipsa pe internet, la adresa https://stream.live/.