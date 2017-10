Ecaterina Andronescu, la DNA pentru a da o declaratie

Fostul ministru al Educatiei a ajuns miercuri dimineata in fata procurorilor anticoruptie si a stat in jur de doua ore la DNA.

Senatorul PSD a dat explicatii, ca martor, in dosarul “Baza Cutezatorii”, in care sunt cercetati – sub control judiciar- fostul secretar de stat in Ministerul Educatiei, Mihnea Costoiu, dar si fostul jucator de tenis Dinu Pescariu.

De altfel, Andronescu era ministru in perioada in care Costoiu era secretar de stat in Ministerul Educatiei. “Am dat o declaratie cu lucrurile pe care le stiam (…) este un dosar care se afla in cercetare, cred ca trebuie sa-i lasam pe cei care sunt specialisti in domeniu sa faca ce trebuie”, a sustinut Ecaterina Andronescu, la plecarea de la Directia Nationala Anticoruptie.

Cauza vizeaza modul in care, in urma cu cativa ani, mai exact in 2009, s-a decis prelungirea cu 25 de ani a contractului de inchiriere a bazei sportive.