Ecaterina Andronescu, cu lamuriri la DNA

Fostul ministru al Educatiei a ajuns din nou sa dea ochii cu procurorii anticoruptie, de aceasta data luni.

Prezenta sa avut legatura cu ancheta in cazul bazei Cutezatorii. Mai exact, Ecaterina Andronescu a mentionat ca a dat explicatii “in dosarul cu Dinu Pescariu”.

“N-am facut niciodata niciun favor nimanui”, a mai declarat fostul ministru, la plecarea de la DNA.

Va amintim ca Andronescu a mai fost audiata, ca martor, in aceeasi cauza, in luna octombrie a acestui an.