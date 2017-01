EBA, din nou sub Andrei Hrebenciuc

Dupa ce ai avut „succesuri” dupa „succesuri” ca europarlamentar, apoi ai pus-o cu SIDA de doi copii si ai locuit in Otopeni, la clasa I-a lux, n-ai cum sa ajungi sa locuiesti intr-un apartament in Berceni, mai ales daca te cheama EBA.

Asa ca te muti unde e miezul momentului, adica la Tiriac, in Complexul Stejarii, de pe Jandarmeriei. Cu ce bani? Ce conteaza, doar EBA munceste cu spor la Camera de Comert de pe langa Pasajul Marasesti, de unde ridica fabuloasa suma de 3.000 de lei. Cum, nu-i ajung sa stea in Stejarii? Nu-i nimic, poate o mai sprijina babaca, poate Onaca. Sau notarita Ioana din magazinele ei de tutun de calitate de unde nu cumpara nimeni nimic. Dar ce conteaza banii, cert este ca EBA sta-n Stejarii. Dar stiti care-i culmea? Dansa locuieste fix sub apartamentul lui Andrei Hrebenciuc, baiet cu care s-a iubit candva. E din nou sub Andrei, care va sa zica. Ma rog, dar nu asta e problema noastra, ci o intrebare fireasca: sa fie locatia chiar asa, intamplatoare?

Sau s-o fi reaprins flacara pasiunii? Asta nu stim, dar am aflat alta. Cica Sida a venit la noua locatie cu gandul sa-si vada copiii. Cand colo, surpriza, n-a fost primit de mama. Mai mult, EBA a chemat si paza ca sa-l alunge pe bietul Sida.