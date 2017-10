Ea ii tine piept lui Putin

Vedeta tv si fiica a fostului primar din Sankt Petersburg, Ksenia Sobtchak si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale din Rusia din martie 2018. Opozitia a denuntat un show de prost gust al Kremlinului.

Ksenia, al carei tata, Anatoli Sobtchak, a fost mentorul politic al lui Vladimir Putin, este supranumita ”Paris Hilton de Rusia”, tanara (35 de ani) incarnand timp de un deceniu ”tineretul de aur” din era Putin. Vedeta a mai multe emisiuni de televiziune (intre care ”Dom-2” , varianta rusa a “Big Brother”), Ksenia s-a alaturat randurilor opozitiei, in cursul manifestatiilor anti Putin din 2011. ”Vrei sa votezi un candidat in care crezi, dar candidatul tau nu a fost admis pe listele de alegeri? Nu ai un candidat? Alege Sobceak. Nu o alegi pe ea sa fie presedinte . Un vot pentru ea este un mod legal si pasnic de a spune: Destul! M-am saturat!”, a transmis Ksenia prin cotidianul Vedomosti. Tanara va avea nevoie de 300.000 de semnaturi in caz ca se va prezenta la prezidentiale ca independenta, pentru ca aceasta candidatura sa fie acceptata de Comisia electorala rusa. O candidatura care ”indeplineste total cerintele Constitutiei”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Oficial, Vladimir Putin nu si-a anuntat candidatura pentru un al patrulea mandat ca presedinte, dar nimeni nu-si face iluzii ca va sta deoparte. Alexei Navalnai, principala figura a opozitiei (declarat ineligibil pana in 2028 de catre Comisia electorala) a denuntat o manevra a Kremlinului care are nevoie de ”o caricatura a unui candidat liberal” pentru a oferi aparenta unui proces electoral democratic.