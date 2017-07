Ea este nepoata lui Charlie Chaplin si joaca in “Game of Thrones”

Charlie Chaplin s-a casatorit de patru ori: de trei ori cu partenerele sale din filme, de care a divortat la scurt timp, iar in 1943, la 54 de ani, s-a casatorit cu Oona O’Neill, fiica in varsta de 18 ani a dramaturgului Eugene O’Neill. A avut 11 copii, nascuti in perioada 1919-1962. Pentru multi cinefili, Charlie Chaplin este un reper al artei cinematografice, fiind considerat un vizionar, un geniu. Nici urmasii sai nu s-au lasat mai prejos. Acestia au incercat sa ii duca numele mai departe cu mandrie. Si acesta este si exemplul nepoatei sale, Oona Castilla Chaplin, care a mostenit talentul actoricesc de la mama sa si de la bunicul sau. Frumoasa actrita s-a nascut in 1986, la Madrid si a absolvit Academia Regala de Arte Dramatice din Marea Britanie, in 2007.