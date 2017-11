Ea este Miss World 2017

Indianca Manushi Chhillar a castigat trofeul Miss World la ceremonia care s-a desfasurat in statiunea chineza Sanya si devine cea de-a 16-a reprezentanta a Indiei incoronata in istoria celebrului concurs de frumusete.

Manushi Chhillar are 20 de ani si este studenta la Medicina, iar victoria ei aduce India la egalitate cu Venezuela, tara cea mai premiata la acest concurs, care a debutat in 1951. “Sunt atat de fericita ca mi-am facut mandra tara si sunt foarte incantata sa incep o noua calatorie! Multumesc tuturor pentru toate urarile, inseamna foarte mult pentru mine”, postat pe Facebook cea care a fost aleasa cea mai frumoasa femeie din lume. Pe podiumul competitiei au urcat si englezoaica Stephanie Hill si Andrea Meza din Mexic, iar castigatoarea a fost incoronata de laureata din 2016, Stephanie del Valle, din Puerto Rico. Victoria lui Manushi Chhillar a starnit valva in India, evenimentul a fost printre cele mai comentate subiecte pe retelele de socializare.