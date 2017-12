Ea este Miss Romania 2017

O eleva din Bucuresti a devenit Miss Romania 2017, la Bucharest Fashion Week.

Alina Rugina are 18 ani si este eleva la un liceu din Capitala. Constanteanca Andreea Giurea(22 de ani) a ocupat locul doi din cadrul concursului, in timp ce pe pozitia a treia s-a clasat Alina Belu (17 ani), din Bucuresti. “Nu pot sa descriu ceea ce simt acum. La finalul concursului tremuram pe scena, eram coplesita de emotii. Iar cand mi-am auzit numele nici nu mai stiam ce sa fac. Am inceput sa plang, sa rad, uitasem si coregrafia… Este un moment foarte important pentru mine. Vreau sa incurajez fetele sa vina la festivalul Bucharest Fashion Week, pentru ca aici au ocazia sa lucreze cu multi profesionisti, si, bineinteles, sa participe la concursul Miss Romania”, a spus Alina Rugina dupa premiere. Alina a mai fost desemnata Miss Ambasad’Or la editia 2015 a concursului Miss Romania. La Bucharest Fashion Week 2017, festival ajuns la cea de-a 28-a editie, au avut loc si Gala Fotbalului Romanesc, Top Model Romania, Romanian Fashion Awards, si au participat peste 40 de designeri romani si internationali.