Ea este Miss BumBum 2017

S-a desemnat castigatoarea premiului celui mai frumos fund din Brazilia, varianta 2017. Acesta ii apartine Rosiei Oliveira de 28 de ani, reprezentanta a statului Amazonas.

Dintre cele 15 finaliste, Rosie s-a remarcat de la bun inceput prin parul sau roscat, dar si prin mesajul dur pe care i l-a adresat actualului presedinte brazilian pe care il considera incapabil sa asigure prosperitatea si siguranta cetatenilor. E drept, nici fundul nu e de ici, de colo, mai ales cand concurenta are 28 de ani… Dar, si eu, ca si dumneavoastra, m-am intrebat cu ce se ocupa fetele astea in afara momentelor cand se preocupa sa obtina un fund mare, rotund si numai bun de aplaudat pe scena. Ei bine, Rosie este… reporter, domnule. E colega cu noi de breasla, ca sa zic asa, dar pe partea TV, din cate am priceput. Sunt convins ca este o jurnalista foarte buna, dar la fel de convins sunt ca si popoul a avut ceva de spus la angajare. Ma rog, una peste alta, acum are de unde alege: poate sa ramana journalist sau poate sa urmeze noua cale pe care chiar fundul propriu i-a deschis-o: manechin, model, fotomodel si alte alea unde fesierii ocupa un rol important. Deci, bravo, Rosie, traiti-ar fundul tau!