Ea e sexy ziarista care i-a stricat casnicia lui Abramovici!

La inceputul lunii, miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea Londra, anuntat ca divorteaza din nou, dupa noua ani de casnicie. Oligarhul rus de 50 de ani a pus capat celui de-al treilea mariaj, cel cu Daria Jukova, unul inchegat pe destramarea altuia – vezi megadivortul lui Abramovici de Irina Malandina, in 2007.

Ei bine, se pare ca unul dintre motivele separarii intempestive a afaceristului rus, a carui avere este estimata la 9 miliarde de dolari – ar fi un bestseller scandalos, care indica o idila pe care Abramovici ar fi avut-o cu o editorialista din Rusia, o anume Anna Subbotina. Potrivit destainuirilor facute de aceasta in cartea sa, fostul corespondent RIA Novosti ar fi trait “o poveste de dragoste cu proprietarul lui Chelsea, care a sedus-o pe iahtul sau”. Subbotina a povestit ca miliardarul s-a culcat cu ea in intervalul cuprins intre despartirea acestuia de a doua sotie si nunta cu Daria Jukova, adica intre 2007 si 2008. Se stie ca divortul de Malandina a avut un motiv clar: Abramovici traia in paralel si cu Jukova. Asta inseamna ca, daca afaceristul s-a incurcat cu Subbotina, si-a inselat si amanta. In cartea intitulata Povestile Annei, ziarista nu a folosit numele real al afaceristului, indicand ca este vorba despre un oligarh pe nume Romanovici, dar a oferit indicii suficient de multe si de clare ca se refera la miliardarul rus.