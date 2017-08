E scris in stele, Trump va fi destituit sau asasinat

Apropiata eclipsa de soare din 21 august, cand Luna va proiecta o umbra de aproximativ 115 kilometri pe teritoriul Statelor Unite, i-a incitat de astrologii de peste ocean sa faca tot felul de negre prevestiri privind soarta locatarului de la Casa Alba.

Astrologii americani nu s-au sfiit sa prezica un viitor deloc roz pentru presedintele SUA, incepand cu incheierea mandatului inainte de vreme si terminand chiar cu o serie de violente. Ba, unii cititori in stele spun ca Donald Trump va avea chiar soarta lui J.F. Kennedy. ”Astrologii se asteapta in principal la evenimente negative, le un soi de colaps, de distrugere sau la mari dificultati”, afirma astrologul Wade Caves, citat de Newsweek.

Inca de la inceputul ei, presedintia miliardarului, ”scrisa in stele”, a ingrijorat cercurile astrologice americane in ce priveste viitorul lui Trump, potrivit lui Wade Caves. Iar faptul ca presedintele american s-a nascut in timpul unei eclipse de luna il face, fireste, mai usor de perturbat de aceste fenomene. De partea sa, astrologul Marjorie Orr a punctat faptul ca perioadele de eclipse lunare (in anii 1909, 1927, 1945, 1963, 1981 si 1999) au fost marcate de tentativele de destituire a lui Bill Clinton, de asasinat al lui Ronald Reagan, de asasinarea lui John Kennedy, de tragediile de la Hiroshima si Nagasaki, de moartea lui Franklin Roosevelt dar si de tentativa de asasinare a presedintelui american William Taft. ”In mod evident, eclipsa prevesteste violente”, spune Marjorie Orr.

Probleme de sanatate si revolutii de palat

Wade Caves a punctat chiar si datele de risc pentru presedintele SUA: 10 octombrie, 21 si 26 noiembrie dar si 17 si 19 decembrie. Cand va fi posibil ca Trump ”sa aibe brusc probleme de sanatate din cauza carora va fi fortat sa paraseasca Casa Alba”. De asemenea, este ”rezonabil” sa se astepte ca inlaturarea lui sa se faca fie pe cale oficiala (destituire) fie via unei lovituri de palat, a precizat astrologul. Un alt cititor in stele, Eugene Johnson, canta oarecum pe aceeasi struna. ”Aceasta eclipsa nu indica in mod direct ca Statele Unite vor experimenta un razboi in viitorul imediat, dar ea este un avertisment pentru ca noi sa fim pregatiti pentru un eveniment foarte important pentru tara noastra”. Pentru oamenii de stiinta, eclipsa totala de soare din 21 august va fi o mana cereasca pentru a exploata acest rar eveniment. Cand Luna se va afla intre Soare si Pamant, ea va produce o umbra de peste 100 de kilometri latime care se va deplasa din Oregon, in extremul nord-vest, dimineata, pana in Carolina de Sud, pe cealalta coasta a tarii, dupa amiaza, traversand in total 14 state americane in 93 de minute. Observatorii se vor gasi intr-o obscuritate totala la mijlocul zilei, timp de peste doua minute, si vor putea vedea stelele si planetele pe cer. Aproximativ 12 milioane de americani traiesc in zona ce va fi maturata de umbra Lunei, la care se vor alatura alte milioane de turisti.