E oficial! Mai lenesi ca italienii sunt doar grecii

Ultimele statistici i-au ingrozit pe italieni. Conform unui raport al Institutului National de Statistica (ISTAT), care a vizat toate tarile din Uniunea Europeana, doar in Grecia exista mai multe persoane fara serviciu. Italia este penultima in acest clasament al rusinii, cu doar 61,6% persoane cu contract de munca. Pe primul loc se situeaza Suedia, cu un procent de 80,5%. Mai mult, raportul releva faptul ca 40,1% din populatia italiana este slab pregatita din punct de vedere educational, asta in conditiile in care Italia ocupa locul 4 in UE in privinta procentului de cheltuieli publice pentru educatie. Italia inregistreaza o rata de 14,7% a abandonului scolar timpuriu, numai in Romania, Malta si Spania situatia fiind mai rea. Iar cifrele crunte nu se opresc aici. Italia detine recordul negativ european la capitolul NEET (generatia pierduta), adica oameni care nici nu studiaza si nici nu au de lucru. Peste 2,2 milioane de tineri, cu varste cuprinse intre 15 si 29 de ani, sunt incadrati in aceasta categorie.