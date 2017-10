E oficial: iPhoneX vine in Romania

Telefonul va fi lansat pe 3 noiembrie in magazinele Vodafone, iar compania a promis ca il va avea disponibil in aceeasi zi. Pana atunci, clientii pot face precomenzi, din 27 octombrie, atat in magazine cat si pe site-ul oficial al operatorului.

iPhone X e cel mai bun iPhone pe care Apple l-a creat vreodata, dar vine si cu cele mai mari schimbari de pana acum. Ca specificatii nu-i nimic extraordinar, doar ca nu mai are scanner de amprenta sau buton Home. Altfel, dotarile iPhone X cuprind un procesor A11 Bionic, cu sase nuclee si cu suport pentru aplicatii de inteligenta artificiala, 3GB de memorie RAM si un acumulator de 2.716 mAh, cu putin mai mic decat cel de pe iPhone 7 Plus (la 2.900 mAh a fost cea mai mare baterie pusa de companie pe vreunul dintre telefoanele sale). Apple a spus ca iPhone X va avea o autonomie cu cel putin doua ore mai mare decat iPhone 7. Are si un ecran impresionant, de 5,8 inci OLED Super Retina, iar pe spate sunt doua camere foto de cate 12 megapixeli, dar cu f/1.8 si f/2.4. Acestea vine cu stabilizare optica si cu un mod nou, disponibil si pe iPhone 8 Plus, pentru simularea luminii de studio. Smartphone-ul iPhone X costa 1.000 de dolari pentru versiunea cu 64GB, in SUA. In Europa, asta inseamna 1.000 de euro. Mai mult, fiind vorba de Vodafone, adica un operator, pretul va fi cu 80 pana la 100 de euro mai mare fata de piata libera.