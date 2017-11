E mai simplu sa faci afaceri in Republica Moldova decat in Romania

Romania ocupa pozitia 45 in clasamentul “Doing Business 2018”, elaborat de Banca Mondiala, cu un punctaj total de 72,87 puncte, dupa Republica Moldova. Desi scorul general obtinut de Romania in acest an este cu 0,17 puncte mai mare decat cel inregistrat anul trecut, tara noastra a pierdut noua pozitii in acest clasament anual care analizeaza economiile unui numar de 190 de tari.

Potrivit raportului Bancii Mondiale, cel mai semnificativ declin al Romaniei a fost la indicatorul “obtinerea autorizatiilor de construire”, unde tara noastra a pierdut 55 pozitii, clasandu-se pe locul 150, fata de 95 anul trecut. La indicatorul demararea unei afaceri, Romania a pierdut doua pozitii, fiind pe locul 64 fata de 62, anul trecut. Durata medie pentru a porni o afacere este de 12 zile, similar cu nivelul de anul trecut. Romania a pierdut 13 pozitii si la indicatorul “obtinerea de credit”, unde se afla pe locul 20, fata de locul 7 in 2016, si tot 13 pozitii a coborat si la “obtinerea electricitatii”, clasandu-se pe locul 147, fata de 134 anul trecut. Din cele 190 de tari analizate de Banca Mondiala in raportul “Doing Business 2018”, primele locuri sunt ocupate de Noua Zeelanda (86,55 puncte), urmata de Singapore, Danemarca, Coreea de Sud, Hong Kong, SUA si Marea Britanie. Pe ultimele locuri ale clasamentului se afla Venezuela (30,87 puncte), Eritreea (22,87 puncte) si Somalia (19,98 puncte). Raportul institutiei financiare internationale analizeaza 190 de economii pe baza a 11 criterii, precum demararea unei afaceri, obtinerea unui credit, accesul la reteaua de electricitate si tranzactiile transfrontaliere.