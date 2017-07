E aici, in Europa! S-a deschis cel mai lung pod suspendat din lume

Podul are o lungime de 494 metri si este numit “Europabrücke” sau “Podul Europa”. Este cel mai lung pod pietonal suspendat din lume, dar nici pe departe cel mai inalt. Amplasat in apropierea comunei Zermatt, districtul Visp, cantonul Valais, podul atarna la 85 de metri deasupra raului Granbengufer, in sudul Elvetiei, oferind turistilor privelisti uimitoare. Traversarea lui – posibila deja dupa inaugurarea care a avut loc sambata 29 iulie – nu este deloc una periculoasa, asta pentru ca proiectantii l-au dotat cu un sistem care il impiedica sa se balanseze. Asigurat de 8 tone de cabluri, pentru care garanteaza o firma specializata din cantonul Bernese Oberland, “Europabrücke” face parte dintr-un traseu de drumetii in lungime de de 20 de kilometri, care leaga Zermatt-ul de Grächen, doua zone montane accesibile doar persoanelor bine pregatite. Podul din Zermatt inlocuieste un altul, care a fost distrus in urma caderilor de stanci. Comunele Grächen, Sf.Niklaus, Randa, Täsch si Zermatt au participat cu un total de 250.000 de franci la realizarea acestui proiect. Fonduri suplimentare au venit din partea furnizorilor de servicii turistice. De asemenea, un investitor local a platit o contributie semnificativa, de 100.000 de franci, pentru finalizarea „Podului Europa“, scrie presa elvetiana. In total, constructia a inghitit aproape 1 milion de franci.