E-48, Avionul Apocalipsei

Stim cu totii din filme ca, in cazul unei amenintari majore, chiar nucleare, presedintele american este imbarcat in celebrul avion Air Force One si imediat inaltat in aer.

Ei bine, putini dintre noi stiu ca avionul prezidential este insotit, ca o umbra, de un altul, in care se afla secretarul Apararii si sefii de Stat major. De acolo, din cel de al doilea avion, vor fi comandate toate operatiunile militare americane de oriunde ar fi ele. Supranumit „Avionul Apocalipsei”, E-48 este, in fapt, un Boeing 747 modificat pentru a gazdui 112 persoane, personal navigant plus membrii executivi necesari supravegherii operatiunilor armatei americane.

Exista patru asemenea E-48, dintre care, pe rand, unul este mereu cu motoarele pornite si gata sa primeasca pasagerii. „Avionul Apocalipsei” opereaza de pe vremea Razboiului Rece, mai precis din anii ’70. Din punct de vedere tactic, E-48 este cunoscut sub denumirea „National Airborne Operation Center” sau „Advanced Airborne Command Post”.

Din E-48 se poate tine legatura cu orice unitate militara, chiar si cu submarinele atomice, si instalatiile electronice de la bord sunt protejate chiar si in cazul lovirii aeronavei cu un puls elctromagnetic, menit sa-i scoata aparatura din functiune.

