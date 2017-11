Dustin Hoffman, si el hartuitor sexual

Nu, nu este un rol pe masura colosalului actor ajuns la 80 de ani, ci o acuzatie cat se poate de serioasa. Pe scurt, o scriitoare l-a acuzat ca a pipait-o atunci cand era adolescenta.

Anna Graham Hunter a formulat aceste acuzatii intr-un editorial trimis publicatiei, povestind ca Hoffman i-a facut avansuri sexuale atunci cand avea 17 ani si se afla in practica, ca asistent de productie, pe platourile de filmare de la “Moartea unui comis voiajor”, in 1985. “A flirtat pe fata, mi-a pipait fundul, a vorbit despre sex cu mine si in fata mea”, a explicat ea cu privire la comportamentul faimosului actor, recompensat cu Oscar, precizand ca acesta a facut avansuri similare si altor persoane. Atunci cand a povestit unui sef despre incidente, i s-a spus ca trebuie sa faca sacrificii “de dragul productiei”, a povestit Hunter, in prezent in varsta de 49 de ani. Contactat in urma acestor acuzatii, Hoffman a declarat: “Am cel mai mare respect pentru femei si ma simt ingrozitor ca as fi putut face ceva care sa o puna intr-o situatie inconfortabila”, potrivit Hollywood Reporter. “Imi pare rau. Nu reflecta cine sunt eu”, a adaugat actorul. Aceasta dezvaluire vine dupa un scandal care il implica pe producatorul de la Hollywood Harvey Weinstein, care a fost acuzat de agresiuni sexuale de zeci de femei, ca si regizorul James Toback sau actorul Kevin Spacey care s-a dat la niste tineri barbati.