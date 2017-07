Dusi de urgenta la spital, dupa ce au fost atacati de un urs, in Harghita

Doi barbati au ajuns sambata pe mana medicilor, dupa ce s-au ales cu leziuni, in urma atacului unui urs.

Din primele informatii reiese ca animalul s-a repezit asupra oilor pe care le pazeau cei doi ciobani, in apropierea unei paduri de pe raza judetului Harghita. Foarte probabil, oamenii au incercat sa salveze mioarele, dar au ajuns in vizorul ursului, care i-a atacat. Conform RTV, unul dintre ciobani a apucat sa anunte incidentul si sa ceara ajutor, cei doi ajungand la spital, in grija doctorilor.