Dupa salarii, Olguta rezolva si pensiile

Ministrul Muncii nu asteapta sa vada hibele noii legi a salarizarii, ci se arunca voiniceste pe legea pensiilor.

Modificata partial de ’nspe mii de ori, in favoarea unora si a altora, legea pensiilor este la fel de varza ca legea salariilor. O alta asemanare a celor doua legi este ca o reglementare a lor corecta si echitabila ridica obligatoriu categoriile favorizate de-a lungul timpului in capul initiatorilor. Esecul deja inregistrat cu legea salarizarii nu a demoralizat-o insa pe ministra de resort Lia Olguta Vasilescu, care ataca acum in forta legea pensiilor – problema pe care a promis sa ”o rezolve”. ”Ministrul Muncii acum se pregateste si o sa stabileasca cand, cum, cu cine se intalneste si cum elaboreaza acest proiect de lege (o noua lege unitara a pensiilor – n.r.)”, a precizat liderul coalitiei guvernamentale, Liviu Dragnea. O spinoasa tema de discutie s-a evidentiat deja: cuantumul extrem de ridicat al pensiilor speciale. Care, desi sunt doar vreo suta de mii la numar, se ridica la un total echivalent cu pensiile incasate de patru milioane de pensionari obisnuiti, nespeciali. Desi bugetul pensiilor gafaie sub actuala povara (numarul salariatilor platitori de impozite este prea mic in raport cu cel al romanilor pensionari si in plus sunt bine cunoscute problemele existente la incasarea taxelor la buget), Olguta Vasilescu anunta din start noi favoruri, de exemplu intentia de a reduce varsta de pensionare pentru mamele cu mai mult de trei copii pe post de masura de stimulare a natalitatii. In plus, cum PSD da tarcoale pilonului doi de pensii, un scandal monstru mocneste deja pe tema, ceea ce inseamna ca social-democratii n-au invatat nimic din lectia legii salarizarii si se joaca in continuare cu focul.