Dupa doi ani in spatiu, un avion top-secret revine in SUA

Naveta Pentagonului, X-37B Orbital Test Vehicle, a aterizat la baza de lansare de la Cap Canaveral (Florida) dupa ce a petrecut peste 700 de zile pe orbita, un record de zbor neintrerupt pentru acest misterios obiect al armatei americane.

Este vorba de cea de-a patra versiune a acestui aparat fara echipaj, OTV-4. Naveta precedenta a petrecut pe orbita 674 de zile si 22 de ore. Incepand cu 1999, Boeing a dezvoltat aparatele X-37, destinate sa functioneze la o altitudine intre 200 si 750 km.

Scopul acestui proiect nu a fost niciodata divulgat iar de la inceputul primului zbor, in 2010, aceasta nava-avion automata lansata pe orbita de o racheta purtatoare clasica a generat tot felul de speculatii privind scopul ei real: posibil bombardier spatial, capabil la un moment X sa loveasca tinte pe pamant, distrugator de sateliti sau superavion spion orbital. Speculatii hranite si de din ce in ce mai multe ingrijorari privind o posibila cursa a inarmarii in spatiu. SUA, Rusia si China cauta mereu noi mijloace pentru a-si apara satelitii, cruciali pentru economie si pentru buna functionare a armatelor. In ciuda secretomaniei totale a Pentagonului, unii expertii au dubii ca X-37B prefigureaza o arma militara sau de spionaj, tinind cont de dimensiunile mici (sub 10 metri lungime) si de faptul ca foloseste panouri solare pentru asigurarea energiei, ceea ce-i scurteaza spatiul de manevra. X-37B ar fi deci un banc de testare zburator, ceea ce a afirmat si US Air Force, in putinele informatii facute publice despre acest aparat. Armata americana l-ar vedea ca pe un instrument care permite testarea in spatiu a captatorilor si a unor diverse echipamente si apoi a le evalua pe pamant, mai degraba decat un avion destinat sa indeplineasca misiuni de lupta.