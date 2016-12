Dupa ce program circula metroul si RATB de Craciun

Au mai ramas doar cateva zile pana cand ne vom bucura de zilele de Craciun, impreuna cu familia si prietenii. In cazul in care aveti drum prin oras in aceasta perioada si va intrebati dupa ce program vor circula mijloacele de transport in comun- de suprafata si subteran, va transmitem ce au anuntat reprezentantii RATB si ai Metrorex.

Asadar, in cazul in care nu plecati din Bucuresti, in perioada Sarbatorilor, si nici nu aveti la dispozitie masina personala, cu care sa va deplasati prin oras, aflati ca in prima si a doua zi de Craciun, tramvaiele, autobuzele si troleibuzele apartinand Regiei de Transport a Capitalei vor rula in conformitate cu programul de duminica.

In privinta programului de circulatie a metrourilor, in schimb, s-a anuntat faptul ca trenurile vor opri in statii, atat in ajun, cat si de Craciun, adica in intervalul 24-26 decembrie, la distanta de 9 minute, in cazul fiecareia dintre cele patru magistrale.