Dupa arestari, sauditii isi linistesc investitorii

Autoritatile din Arabia Saudita au facut un apel de risipire a temerilor in mediul de afaceri, dand asigurari ca epurarile de o amploare fara precedent din regat nu vor afecta companiile, inclusiv cele in legatura cu zecile de oameni de afaceri arestati recent.

Profilul numeroaselor personalitati saudite care au intrat in malaxorul arestarilor ordonate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, cum este cel al celebrului miliardar Al-Walid bin Talal, i-a lasat perplecsi pe investitori. Care si-au pus intrebarea de ce regatul saudit a lansat asemenea epurari in momentul in care este imbarcat intr-un vast program de reforme economice in cadrul caruia, mai mult ca oricand in istoria sa, are nevoie de investitii? Arestarile au scuturat bursa din Ryad si din alte zone ale Golfului si au alimentat temerile unui risc de fuga a capitalului. Autoritatile au inghetat conturile celor vizati de epurari si au prevenit ca orice activ care va fi legat de afaceri de ”coruptie” va fi confiscat de stat. Saudi Arabian Investment Authority, organismul insarcinat de atragerea investitiilor, culmea, al carui fost patron, Amr Dabbagh, se afla acum printre cei arestati, a afirmat ca epurarile vor ajuta la ”crearea unui mediu mai bun de afaceri”. ”Precizam ca au fost suspendate conturile individuale (ale persoanelor vizate de anchete), pana la decizii definitive ale justitiei, si nu conturile societatilor”, a declarat Ahmed Abdulkarim Al Kholifey, guvernatorul Bancii centrale saudite. ”Cu alte cuvinte, activitatile de afaceri nu au fost atinse, nu exista restrictii asupra transferurilor de bani prin canale bancare legale”, a adaugat el. Iar ministrul saudit al Comertului, Majed al-Qassabi, a asigurat ca societatile , inclusiv ale celor arestati, vor beneficia de o ”protectie totala” , in ”virtutea legii”. Mass-media saudita a raportat noi arestari ale unor oameni de afaceri notorii in regat, dupa valul din wekendul trecut. Insa, apreciaza centrul de studii Capital Economics, epurarile facute de printul Mohammed (32 de ani) risca pe termen scurt sa afecteze economia si sa intareasca opozitia fata de tanarul mostenitor in sanul familiei regale, a mediilor de afaceri si religios, ceea ce ar putea afecta si planul de reforme ”Vision 2030” al printului Mohammed. Plan destinat diversificarii economiei, atragerii de investitii si reducerii dependentei regatului de petrol.